Feixisme

Un atac feixista pinta i arrenca el rètol del passeig dedicat a Guillem Agulló a València

Unes hores després d'haver-se inagurat

La placa que des d'aquest dissabte a la vesprada recordava el nom de Guillem Agulló en un dels passejos dels Jardins de Vivers va ser atacada a la nit. Concretament, pintada de roig i arrancada. El Diari La Veu s'ha fet ressò d'aquests fets recollint fonts de l'Ajuntament de València.

El passeig es va inaugurar en la cloenda de la manifestació per la Diada del 25 d'Abril, que sota el lema de 'País Valencià, un país obert' aprofitava per a recordar Agulló en el 25 aniversari del seu assassinat. No obstant això, els curiosos que s'han acostat als jardins aquest matí només han pogut trobar un forat a terra.

El consistori ja està reparant el rètol i aquest dilluns el tornaran a instal·lar.