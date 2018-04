llibres

Salah Jamal presenta a Vic el seu llibre ‘Nakba. 48 relats de vida i resistència a Palestina’

Salah Jamal, metge i escriptor d’origen palestí, serà aquest dissabte dia 21 a Vic per presentar la seva última obra ‘Nakba. 48 relats de vida i resistència a Palestina’, que ha editat Tigre de Paper Edicions. L’acte serà a les 6 de la tarda a la Muntanya de Llibres (c. Verdaguer, 31) i està organitzat per l’editorial, la llibreria i la publicació digital Setembre. La presentació anirà a càrrec del propi autor, que estarà acompanyat de Toni Coromina, periodista; Laura Arau, activista i membre de Tigre de Paper, i Joan Coma Roura, sociòleg i regidor de Capgirem Vic-CUP.

El títol del llibre es remet a la Nakba (‘catàstrofe’ en caalà) palestina, de la qual ara se’n commemora el 70è anivesrari. A ‘Nakba. 48 relats de vida i resistència a Palestina’, Salah Jamal recupera la seva pròpia memòria familiar per recórrer l’evolució de 70 anys de conflicte a Palestina. L'autor relata el desplaçament forçat de la seva família, durant la seva infància, el dia a dia de l’ocupació militar, els tocs de queda... però també l'esperança i l'amor que regnen en moments de desesperació.

Es tracta de 48 relats que exemplifiquen una catàstrofe, però que a la vegada estan impregnats d’escalf i tendresa, fins i tot amb una bona dosi de sàtira i humor negre, en un intent d’allunyar-se del drama que suposa viure sota una ocupació militar permanent, aproximant al lector a unes històries que modificant l’escenari d’una ocupació militar de ben segur es podria fer seves. Els relats estan acompanyats d’il·lustracions del dibuixant Miquel Ferreres.