Presenten a Vic el poemari ‘La clau dicotòmica’ d’Elisabet Punset

Dies d’agost i Setembre, en col·laboració amb la llibreria Foster & Wallace i Edicions Tremendes organitzen aquest dimarts, dia 10, la presentació a Vic del poemari La clau dicotòmica d’Elisabet Punset. A l’acte hi participarà l’autora del llibre, que estarà acompanyada de l’editor, Cesc Pla, i de Josep Comajoan, periodista de Setembre i Dies d’agost. Punset i Pla explicaran com va sorgir el llibre, el procés editorial i què la va incentivar a escriure’l. Tot seguit faran un mini-recital d’alguns poemes escollits. La presentació és aquest dimarts, dia 10, a les 7 del vespre a la llibreria Foster & Wallace (carrer de la Riera, 20) de Vic.

Elisabet Punset té 30 anys, va néixer a Orfes (Pla de l’Estany), on va viure fins que va anar a estudiar a Girona. Actualment viu a Riudellots de la Selva, i és biòloga i màster en Biotecnologia alimentària. A part de la ciència i l’ecologisme, la seva altra passió és la literatura. Va participar al llibre recull de relats antipatriarcals A l’abordatge!, editat pel JAG, i al 2n recull de Relats Curts de la Unitat d’Igualtat de Gènera de la UdG. També va col·laborar amb el fotògraf Carles Palacio a l’Ariet en les Cròniques des d’Idomeni, sobre la vida a un camp de persones refugiades. En l’àmbit polític des de 2006 que milita a l’Esquerra Independentista, primer a la CEPC/SEPC i després a la CUP, on encara continua. També participa al Casal Indepndentista El Forn de Girona, dinamitzant espais culturals.

El poemari La clau dicotòmica, publicat el desembre de 2017. Recull el nom del codi que utilitza la biologia per classificar els éssers vius, una eina a través de la qual es van responent diverses preguntes en un arbre fins que s’arriba a una espècie en concret. «El llibre explica tot un procés de fer-se preguntes i resoldre-les», explica Punset. L’obra consta de tres parts. Una, dedicada a les arrels, «com a metàfora del bagatge que sempre tenim i ens acompanya». En segon lloc, els miratges, «per explicar aquells moments de dubte, d’incertesa que tots vivim i que de vegades ens costen d’explicar i d’entendre». I finament la clau, «el moment en que un s’arrisca a decidir, a respondre la pregunta. Si o no. No hi ha terme mig, ens hem de mullar», conclou l’autora. «I sense tota la força i la saviesa que tenim sempre a les arrels seria impossible prendre la decisió correcta», continua Punset.

L’obra té moltes reminiscències al llenguatge científic. «La biologia no només m’ha influenciat a l’hora d’escriure, m’ha fet veure el món amb uns altres ulls», explica Punset, que afegeix: «Estudiar la vida et dona moltes respostes, et fa fixar-te en les petites coses meravelloses que passen al nostre voltant i que massa sovint no hi donem importància, com ara la germinació de les plantes, les parts de les flors, la respiració cel·lular, etc». Punset explica que la ciència la torna a la realitat, a les coses important de la vida, «i el poemari també va d’aquesta recerca, d’aprendre a separar el gra de la palla, a entendre».

Edicions Tremendes, que ha editat el poemari, és un editorial jove, nascuda a Girona l'any 2015. Formen part del col·lectiu La Volta del barri de Sant Narcís. La Volta és un marc per a artistes, artesans i startups al barri de Sant Narcís de Girona que té com a objectiu la dinamització econòmica i comercial del territori a través de la cultura i l'art, i la professionalització del sector emergent de les indústries creatives de Girona i comarques.