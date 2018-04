Model de ciutat

Presentació del manifest fundacional de la Xarxa SET de ciutats del sud d'Europa enfront de la turistització

A diferents ciutats i regions del Sud d’Europa s'està veient i vivint moviments de denúncia, mobilització i resistència davant els processos de turistització que s’hi estan produint. Entitats i col·lectius d’algunes d’elles (Venezia, València, Sevilla, Pamplona, Palma, Lisboa, Málaga, Malta, Madrid, Girona, Canarias, Donostia / San Sebastián, Camp de Tarragona, Barcelona) que s'han anat trobant en diferents esdeveniments des de fa almenys un any i mig, amb la finalitat de compartir i intercanviar experiències i coneixements.

Fruit d'aquestes trobades i comunicacions, s'ha vist la necessitat de teixir una xarxa de ciutats i regions afectades per la turistització, de territoris que s'alcen contra aquests processos. El primer pas ha sigut doncs la confecció d'aquest manifest fundacional, que al llarg d'aquesta setmana es presenta als diversos indrets esmentats.

És coneguda la postura de l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), radicalment oposada a l'actual model de ciutat, econòmic i turístic. De la mateixa manera que fa gairebé 3 anys l'assemblea va néixer per enfrontar, no ja a nivell de barri, sinó de ciutat, una indústria global, ara tornen a enxarxar-nos a dins l'àmbit Sud d'Europa amb la mateixa fi.

A nivell barceloní, s'ha escollit el barri de Sant Antoni per ser actualment un dels exemples més paradigmàtics de turistització i gentrificació. Per posar només un petit exemple, l'ABTS recorda que d'aquí a menys d'un mes reobre el mercat de Sant Antoni, tancat durant molts anys. En canvi remarca l'entitat que allò que havia de ser una bona notícia per a les veïnes és percebut amb recel posat que,que està patint el barri, aquesta millora es veu com una autènticai, en el pitjor dels casos, una Boqueria II.