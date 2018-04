Bona Diada

Per un Sant Jordi reivindicatiu que ens relliga com a nació i pels anhels de llibertat

Tot i el caire lúdic de la Diada, el poble català ho celebra cada cop més com a una jornada combativa per reivindicar la llengua com un anhel de llibertat que relliga tots els territoris que configuren el mapa de la nació, el Països Catalans. A més a més, enguany sortirem al carrer per exigir la llibertat dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats.

