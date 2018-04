No normalitzem la repressió: Tots i totes som CDR!

Avui, després d’una forta campanya d’intoxicació mediàtica, l’aparell polític i judicial de l’Estat espanyol ha començat a detenir persones que en les últimes setmanes han participat han participat en les mobilitzacions antirepressives i a favor de la República impulsades pel CDR.

Des de l’assemblea de la CUP de Mataró expressem la nostra solidaritat amb totes les persones represaliades en exercici de drets democràtics fonamentals com són el dret de manifestació, reunió i expressió.

No és normal que hi hagi presos polítics. No és normal que hi hagi polítics exiliats. No és normal la violència de la policia contra el poble pacífic. No és normal la criminalització arbitrària de les idees i de les mobilitzacions ciutadanes a favor de la llibertat dels presos i de la República. No és normal que els jutges segrestin la voluntat popular i les institucions.

Davant la deriva feixista de l’Estat espanyol i la situació d’opressió que vivim, fem una crida a la mobilització solidària de la ciutadania. En aquest sentit, donem suport a la concentració convocada pel CDR avui dimarts 10 d’abril a les 20h a davant de l’Ajuntament de Mataró. Alhora, anunciem que el grup municipal de la CUP no donarà suport a cap iniciativa conjunta amb els partits que emparen la repressió i el 155.