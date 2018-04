Moviment veïnal

Les iniciatives ciutadanes iniciem els processos per impugnar el ple de l'Ajuntament de Barcelona

Aigua és Vida

MetroMuster

FAVB

IDRISSA

Enginyeria Sense Fronteres

Aliança contra la pobresa energètica

Aula de l’aigua

Ecologistes en Acció

Embat

ODESC

SOS Racisme

Consell d’Associacions de Barcelona(CAB)

Xarxa una nova cultura de l’aigua

Xarxa sobirania energètica

Les iniciatives per a la remunicipalització de l’aigua i el canvi de nom de la plaça Antonio López, amb el suport de la FAVB, associacions i col·lectius de Barcelona, iniciem el procés per tal d’impugnar el Ple de dimarts 10 d’abril on la majoria de grups van incomplir el Reglament de Participació Ciutadana que ells mateixos van aprovar el 6 d’octubre de 2017. Ens comprometem així a posar en marxa totes les vies legals i administratives per tal d’invalidar la decisió il·legítima del Ple del passat dimarts 10 d’abril.Entre les dues iniciatives es van recollir els suports de més de 41.000 persones que van expressar amb la seva firma la voluntat de recolzar les propostes. A més, aquestes consultes eren una oportunitat de donar veu a més de 200.000 persones, majors de 16 anys i empadronades a Barcelona, que no poden votar en d’altres comicis electorals.Creiem que darrera la decisió dels grups municipals a vetar la consulta per la remunicipalització de l’aigua, on no es van presentar al·legacions tècniques que justifiquessin el rebuig a les iniciatives, pot haver la voluntat de defensar els interessos econòmics de l’empresa privada AGBAR, en contra del dret a decidir de la ciutadania.Després de mesos de treball i de la recollida de signatures ens veiem en la necessitat no només de defensar les pròpies iniciatives, si no també de les eines democràtiques de les que disposem.Tanmateix, convidem als grups municipals a reconsiderar la seva posició, expressada en la negativa de poder celebrar aquestes consultes ciutadanes, per tal de poder restablir la confiança en els acords que emanen del propi Reglament de Participació.Fem, també, una crida a totes les entitats i moviments de la ciutat a sumar-se a la demanda de respectar les eines democràtiques que permeten portar a consulta aquelles qüestions que poden interessar a la ciutadania.