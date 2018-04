lluita sindical

La Intersindical-CSC arrela al Maresme

El nucli territorial del Maresme del sindicat independentista Intersindical-CSC es presentarà aquest dissabte 28 d’abril a Vilassar de Mar, a les 12h.

La Intersindical – Confederació Sindical de Catalunya ha viscut un augment de l’afiliació els darrers mesos. Per aquest motiu, l’organització ha obert una nova etapa d’implantació territorial per tal de millorar l’oferta dels seus serveis als afiliats i treballadors. Al Maresme, una de les comarques amb més afiliats amb quasi dos centenars, els seus membres s’han organitzat per potenciar el sindicalisme republicà, aquell que entén la necessitat de la independència com a eina per millorar les condicions laborals i de vida dels treballadors, i oferir assessorament a totes les persones que ho necessitin.

La presentació del nucli territorial serà el proper dissabte 28 de maig al Passeig dels Pins de Vilassar de Mar (davant del Casal Popular Atzari) i comptarà amb la presència de l’Ester Rocabayera, membre de la direcció del sindicat; i els afiliats del Maresme Gonzalo Bonnín i del Barcelonès Nord Oriol Corral. S’explicarà la proposta sindical nacional i de classe, els objectius i les tasques del nucli del Maresme i la necessitat d’organitzar-se sindicalment per tal de culminar la Rupura amb l’estat espanyol.

La Intersindical-CSC, juntament amb altres organitzacions com la Intersindical Alternativa de Catalunya, la Coordinadora Obrera Sindical i la Confederació General de Treballadors, convoquen a la manifestació del proper 1 de Maig a les 11.30h davant de l’estació de Mataró sota el lema «Pa, sostre i treball». A la tarda, el sindicat independentista, convoca a les 17.30h a la Plaça Urquinaona sota el lema «Alcem-nos per la República dels drets socials».