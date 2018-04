Per la República

Jornades dels CDR de la ciutat de Tarragona

Aquest cap de setmana, 20,21 i 22 d’abril els Comitès de Defensa de la República (CDR) de la ciutat de Tarragona inicien unes jornades treball, amb diferents taules, que duran per títol Vaga General, fem República a Tarragona i quin model de República volem? (Procés constituent).

Davant la repressió de l’Estat espanyol, consideren que s’han obert diferents fronts de lluita per a la defensa i construcció de la República Catalana. Fronts com la judicialització de la política, els presos polítics o el de les persones exiliades. Obrir un nou front des dels municipis pot ser una nova línia d’acció per denunciar la repressió i sobretot fer enfrontar a l’Estat a un actor imprescindible en aquest procés com és el poble. Si la República la volem construir des d’abaix, les institucions més properes al poble són els ajuntaments. I aquest consistoris en definitiva no deixen de ser els representants del poble. Si no podem tenir estructures d’Estat, teixim estructures socials. Sota aquesta perspectiva "fan una crida a la participació, ja que són temes d’interés per tots i totes".