Contra les violències masclistes no valen mentiders!

Perquè són mentiders aquells que s'omplen la boca de dir que estan en contra de la violència cap a les dones i després retallen els doblers públics per a lluitar contra aquest problema. Això ha fet el govern de l’Estat espanyol, que va signar un Pacte d’Estat contra la violència, va prometre inversió de doblers públics i a l’hora de la veritat posa una quantitat ridícula -80 milions- i demana que els Ajuntaments i les Comunitats Autònomes hi posin més que ell, 120 milions d’euros.

Són mentideres les persones com la ministra de Sanitat i Igualtat que promou aquest gran Pacte i després rebaixa substancialment l’aportació de l’Estat, qui més doblers té. Mentider també el ministre de Justícia que permet i consent que s’hagi de tancar, durant un mes, un jutjat específic de violència contra les dones, el número 1 de Palma, per manca de personal, de pressupost.

I la Delegada del Govern d’aquest Estat a les Illes Balears que permet, calla i consent aquestes barbaritats. Que calla i consent atacs a entitats culturals amb tanta solvència i prestigi com l’Obra Cultural Balear que una vegada més ha vist pintades feixistes a les parets i portes de Can Alcover.

No valen avui en dia minuts de silenci, posar-se llaços en els dies assenyalats, si després no són conseqüents en els seus actes, en les seves decisions polítiques. No val, avui en dia, la hipocresia és massa evident. No val la seva omissió, no fer res, deixar fer, dia que passa any empeny, que deu ser la màxima de l’acció política de la Sra. Salom. Avui ja no val.

Perquè la realitat és dura, la situació que viuen tantes dones víctimes de les violències quotidianes, psicològiques i físiques, les violències davant els seus fills i filles, es mereixen que tota la societat s’impliqui en eradicar aquesta mentalitat patriarcal, masclista, que veu les dones com a objectes de plaer, com a persones submises als desitjos dels seus marits, companys, pares, germans...

La mesura de força, d’atenció, al Ministeri de Justícia, de tancar un jutjat de violència, és un fet insòlit que ha merescut la ràpida acció del govern de les Illes Balears, a través de l’IBDona, de la Degana dels jutjats de Palma, dels organismes judicials com l’Audiència i el TSJIB. Esperem que la solució arribi amb celeritat. La demanda del jutjat número 3, per l’excés de casos, de moment ja ha rebut una negativa.

Les persones que treballen devora les dones víctimes, professionals del món jurídic, o de treball social, de salut, d’educació, coneixen de primera mà les dificultats que manté el sistema jurídic espanyol, la tardança en veure els casos, la lentitud en la resolució dels conflictes... Si li afegim precarietat en l’ocupació als jutjats, que motiva aquestes mesures dràstiques com les viscudes aquests dies, no ens ha d’estranyar l’augment de la desconfiança en els missatges «oficials» que demanen a les víctimes que denunciïn.

No invertir doblers públics en la lluita contra les violències cap a les dones, violències masclistes, doblers en dotar com cal els jutjats, en llocs de feina estables, en formació cap als professionals, no invertir doblers públics en una justícia àgil, propera a la ciutadania, és una mostra clara de la ideologia que presideix les accions polítiques del govern del PP. Que no vulguin enganar, a més de la corrupció que els duu davant els tribunals, també demostren omissió davant els problemes que pateixen tantes dones, omissió per desídia, per enfocar les prioritats cap a altres objectius.

Que no enganin, menteixen quan diuen que els preocupa la violència cap a les dones.