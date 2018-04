Per la República

Barcelona acull una nova manifestació multitudinària per la llibertat i la República

957 autocars han baixat des de diversos punts del territori, i accedir a la zona ha estat difícil amb transport públic, que anava ple a vessar. De fet, s'han anat tallant carrers pròxims a la zona degut a la gran afluència de gent.

Clam massiu aquest diumenge pels carrers de Barcelona. Una manifestació multitudinària ha desbordat el Paral·lel i els carrers adjacents de plaça Espanya en la defensa de drets, llibertats, la cohesió social i la democràcia, amb el lema d’”Us volem a casa”. Una capçalera paral·lela de l’Assembla també ha recorregut l’avinguda de la capital catalana sota el següent lema: “República és llibertat. Ni presó ni exili: prou ostatges”.

Des de quarts d’onze, els voltants de plaça Espanya s’han tenyit de groc: llaços groc, bufandes grogues i gorres grogues, moltes gorres grogues. Pancartes i lemes molts diversos, però un cant continuat i repetit : llibertat presos polítics i us volem a casa. 957 autocars han baixat des de diversos punts del territori, i accedir a la zona ha estat difícil amb transport públic, que anava ple a vessar. De fet, s’han anat tallant carrers pròxims a la zona degut a la gran afluència de gent.

La manifestació, convocada per l’Espai Democràcia i Convivència, del qual l’Assemblea Nacional Catalana n’és membre, ha començat cap a quarts d’una del migdia, i ha anat baixant el Paral·lel de Barcelona fins arribar al lateral del parc de les Tres Xemeneies, al final de l’avinguda. Allà, Rosa Andreu i Pep Planas han conduit l’acte. Durant el camí, s’han aixecat diversos pilars i s’han dut a terme actes de cultura popular de colles castelleres i entitats de diversos punts del territori.

Roger Mas, La Folie i La Dharma, amb el tema “la gent vol viure en pau”, han estat els encarregats de posar-hi musica.

“Tenim dret a ser lliures”

Oriol Sànchez, fill de l’expresident de l’ANC, Jordi Sànchez, ha llegit unes paraules que el seu pare ha volgut compartir amb la ciutadania. En el text, l’expresident demana que ningú agafi por, i no cedir mai al xantatge de la por ni “a la temptació de la violència”. “Tenim dret a ser lliures”, afirma. “Porteu, en el nostre nom, la primavera dels somriures republicans a tots els racons del país”, afegeix, i recorda que aquest moviment ha fet les mobilitzacions més multitudinàries, cíviques i pacífiques d’Europa, i que la violència de la qual parlen és inventada. “D'això se'n diu impotència i ràbia”, afegeix.

Finalment, es pregunta si mereixen governar-nos aquells qui no respecten resultats electorals i qui viola els drets civils. “Un estat autoritari mai mereixerà governar un poble lliure”, conclou.

Txell Bonet, parella de Jordi Cuixart, ha llegit també unes paraules escrites des de la presó de Soto Real. En la carta, Cuixart afirma que avui s’ha tornat a demostrat la capacitat que té el poble català, en la seva diversitat, d’unir-se en moments d’injustícia i esperança. Injustícia per la deriva autoritària d’un estat que utilitza la presó provisional d’una manera injustificada i la suspensió sense precedents de l’autogovern de Catalunya. Però també d’esperança, sobretot en la gent, “autèntic motor” de la lluita per la democràcia i la llibertat, i també en la dignitat “insubornable” de la societat catalana en un futur sense renuncies per ningú. “Unitat, dignitat, coratge i amor”, ha conclòs Bonet.

Lectura del manifest

Quim Jubert, de l’Associació de juristes dels drets civils, i Ismael Benito, jove encausat per la vaga general del 29M ique va estar més d’un mes en presó preventiva, i la regatista Natàlia Via-Dufresne, han llegit el manifest, que fa una radiografia de la situació actual. En primer lloc, afirma que la intervenció de les institucions catalanes a través de l’article 155 “afecta greument la vida de les persones”, i malgrat la constitució del nou Parlament, això no ha suposat la fi de la intervenció, per això demana “de forma urgent” que s’elegeixi president de la Generalitat perquè es restableixi “el normal funcionament” de totes les institucions de la Generalitat.

L’Espai Democràcia i Convivència rebutja la judicialitzacióde la política, i afirma que tots aquests processos judicials agreugen la situació, i troben “d’extrema gravetat” que es persegueixin per terrorisme, rebel·lió i sedició ciutadans que han expressat la seva oposició a aquesta situació. Cal, doncs, donar una resposta política, i no repressiva. De fet, menciona els casos de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, i tots els membres del govern empresonats, amb quals s’ha usat “de manera desproporcionada i abusiva” el codi penal i la presó preventiva.

En aquesta línia, mostren també preocupació per la investigació contra persones, artistes, sindicalistes i activistes socials per accions o opinions, així com les accions violentes feixistes, que condemnen enèrgicament, i que atien a “l’odi i la divisió”.

Per tot això, diuen, l’Espai demana defensar les institucions catalanes, els drets fonamentals i el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític, sempre de manera pacífica i ferma, treballant per la convivència, la cohesió social i el diàleg.