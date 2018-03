Llibertat presos polítics

Places plenes i tones de dignitat: 5 mesos de l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart

Les places s’han omplert novament per denunciar els 5 mesos que fa que tant Jordi Sànchez, el fins ara president de l’Assemblea, com Jordi Cuixart, president d@’Òmnium Cultural, porten empresonats.

Aquest cop, l’acte central de Barcelona s’ha fet a plaça Universitat, i ha tingut un marcat caràcter femení. Hi han participat únicament dones, tot homenatjant la gran vaga i manifestació feministes del passat 8 de març. El discurs polític ha anat a càrrec d’Irene Negre, Secretària Nacional de l’ANC, i Clàudia Pujol, membre de la junta directiva d’Òmnium Cultural.

Negre ha enviat un missatge clar: res del que s’ha declarat al Parlament és simbòlic, perquè el poble no és simbòlic. I per això, ha demanat als partits polítics que no donin l’esquena a la gent. “Teniu dret a renunciar, però no teniu dret a fer-nos renunciar”, ha etzibat, i ha advertit que si es té por, que es deixi pas. “No tenim presos polítics per res”, ha afegit.

Negre ha volgut deixar clar que tothom és benvingut, però que sigui per implementar la república, no pas per recuperar una autonomia, i ha enviat un missatge a l’Estat Espanyol: el procés som tots, i la lluita seguirà cívica i pacíficament per aconseguir implementar la República.

Al seu torn, Pujol ha enviat un missatge a Soraya Sáenz de Santamaría i María Dolores de Cospedal. Els ha preguntat si són insensibles a tant dolor, i els ha dit que nosaltres no. “Aquesta història no acabarà així, aquesta història, la nostra història, tindrà un final feliç”, ha dit.

Pujol ha llegit un missatge de Jordi Cuixart des de la presó, en el qual ha demanat convertir la impotència en militància, perquè el que està en joc és el futur dels nostres fills i de generacions futures. “La causa contra Catalunya és una causa contra la democràcia”, ha llegit finalment.

Aquestes, però, no han estat les úniques veus femenines de l’acte. Les conselleres Serret, Ponsatí i l’exdiputada Anna Gabriel també hi han participat en vídeo.

Gabriel ha posat en valor el paper de les dones en la transformació social. “Sense dones no hi ha xarxes de suport”, ha afirmat. Al seu torn, Serret i Ponsatí han demanat generositat i honestedat per defensar els valors de la República que volem i han reclamat la llibertat dels presos.

La nota musical l’han posat Ivette Nadal, que ha interpretat el tema musical “Tornar a mare”.

Sànchez i Cuixart: exemple de lluita pacífica

“Les entitats no hem comès cap delicte”, afirma el manifest llegit per Anna Sallés, que podeu consultar aquí. I reitera la idea que ni Jordi Sànchez ni Jordi Cuixart han comès cap delicte; ans al contrari, són “l’exemple viu de la lluita pacífica d’un poble per a una societat més lliure”, afirmen.

El manifest denuncia que Sànchez i Cuixart són tancats per les seves idees polítiques, per defensar el dret d’autodeterminació, i Oriol Junqueras i Joaquim Forn per tirar endavant el mandat del poble de Catalunya. “El dret a manifestació és un dret bàsic en qualsevol democràcia”, però en canvi, l’Estat actua com una “dictadura”.

I aquestes mancances democràtiques han estat avalades per juristes, advocats i organismes internacionals, que han posat el crit al cel per la presó preventiva; a més, recorda que el Tribunal Europeu de Drets Humans tot just ha condemnat Espanya per sentenciar contra la llibertat d’expressió. Per tot això, el manifest denuncia que a l’Estat espanyol s’estan vulnerant drets bàsics i fonamentals, i exigeix la llibertat immediata de Sànchez, Cuixart, Junqueras i Forn.

Finalment, el manifest posar en valor el gran ressò del 8 de març, moment que va esdevenir “un punt d’inflexió” en la lluita feminista, malgrat la necessitat de seguir lluitant cada dia.