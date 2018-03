Repressió

Mobilitzacions arreu un cop s'ha confirmat la detenció de Puigdemont a Alemanya

Desenes de milers de persones s'han manifestat davant del consulat d'Alemanya a Barcelona convocats per l'ANC i Òmnium

Els CDR han mobilitzat milers de persones davant de la delegació i subdelegacions del Govern espanyol a Barcelona, Girona, Lleida i de Tarragona. En aquestes accions hi han hagut càrregues policials i segons el SEM s'han realitzat en total 98 atencions sanitàries, principalment per contusions: 90 a Barcelona, totes de caràcter lleu (22 d’ells Mossos d’Esquadra) i 1 de menys greu i, per altra banda, 7 a Lleida i 1 a Tarragona lleus. Cal remarcar que el mossos han practicat 4 detencions a Barcelona. Moltes d'aquestes concentracions s'han derivat més tard a generar talls de carretera.

La mobilització convocada per l'ANC i Ònium ha sortit de davant la seu de la Comissió Europea, al Passeig de Gràcia, al voltant de quarts de sis de la tarda, i ha anat baixant fins a la seu del consolat alemany, passant per Gran Via i Marina, omplint-los de càntics a favor de la llibertat dels presos polítics i de la República catalana.

La capçalera de la manifestació, darrere una pancarta amb el lema “Llibertat presos polítics”, estava presidida per membres de formacions polítiques i de la societat civil, d’entre les quals Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC, i ha arribat cap a les vuit del vespre.

Els drets civils estan en perill a Europa

Davant de milers de persones, s’ha llegit un manifest unitari per part de membres de formacions polítiques i també d’entitats civils, entre les quals l’Assemblea Nacional Catalana. El manifest ha advertit que si la democràcia i els drets civils estan en perill a Catalunya, també ho estan a Europa, i han demanat a la UE que reaccioni davant la “vulneració flagrant” dels drets més fonamentals. Per això, han apel·lat a l’Alemanya i l’Europa de Konrad Adenauer, que va ser fundada amb la idea que a la Unió Europe mai més es perseguissin idees polítiques.

El govern espanyol, afirma el manifest, està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets més basics; en el fons, intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular.

“Exigim la restitució de les institucions, la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i respecte pel poble de Catalunya”, s’ha afirmat des de l’escenari. I és que a l’Europa del segle XXI ningú pot acabar a la presó o a l’exili per les seves idees, per haver posat urnes i, a més, haver-ho fet sempre de forma pacifica i democràtica.

Per tot això, el manifest demana a les institucions alemanyes i a la resta d’autoritats europees que no lliurin el president Carles Puigdemont a Espanya, on nomes serà sotmès a un judici polític sense cap garantia. “Demanem respecte i exigim justícia”, ha conclòs.

Finalment, Elisenda Paluzie ha advertit que la ciutadania no s’aturarà fins aconseguir la llibertat del poble i fins veure néixer i consolidada la República catalana justa per a tothom.

Milers de persones s'han concentrat davant de la delegació i subdelegacions del Govern espanyol

Barcelona:

Milers de manifestants s'han concentrat a l'entorn de la Delegació del govern espanyol, davant del blindatge que han fet els Mossos d'Esquadra, la qual cosa ha generat moment de tensió amb diverses càrregues policials que s'han saldat amb 3 detencions i 90 atencions sanitàries, principalment per contusions , totes de caràcter lleu (22 d’ells Mossos d’Esquadra) i 1 de menys greu. Cap a les 23h s'ha desconvocat oficialment la mobilització.

Girona

Més de 10.000 persones s’han concentrat a davant la subdelegació del govern espanyol, on n’han arrencat les banderes espanyola i europea i les han substituïdes per una senyera, una estelada i la bandera negra de la resistència. També han pintat de groc la façana de la subdelegació.

Durant els parlaments, els representants de la plataforma Girona Vota, del CDR i el col·lectiu de joves independentistes La Forja, han demanat a la ciutadania que sigui “protagonista de la construcció de la República” davant “la nova onada repressiva de l’estat espanyol que ha detingut el president legítim”.

Lleida

Entre quatre i cinc mil persones s'han concentrat aquest diumenge des de la 19h a la plaça de la Pau, on hi ha la subdelegació del Govern estatal. També s'han viscut moments de tensió davant de les càrregues policials. Hi han hagut 7 atencions sanitàries, principalment per contusions.

Cap a les 22h de la nit ha finalitzat la concentració davant de la subdelegació i alguns manifestants han anat cap a l'estació de Renfe, on han baixat fins a les vies, però han estat desallotjats pels mossos.

Tarragona

Unes 4.000 persones s'han concentrat davant la subdelegació del govern espanyol. També hi han hagut moment de tensió. Una persona ha estat atesa per contunsions de caràcter lleu. Durante la concentració s'han cremat imatges del rei Feliv VI.

Talls de carretera:

L'AP-7 a Girona, a l'alçada de Sant Gregori (cap a la 1 de la matinada encara estava tallada)

la A-7 y la AP-7 a Tarragona

La N-154 a Puigcerdà, ha bloquejat l'entrada i sortida de vehicles de Catalunta Nord

la N-340 Ampolla

La ronda litoral a la sortida 22 de la Barceloneta,

la C-14 a Ponts

C-16 a Sallent també es troben afectades.

La C-32 a Sant Pere de Ribes

L'A-2 a Alcarràs

La C-14 a Ribera d'Urgellet

L'A- Entre Soses i Lleida.