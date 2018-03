lluita institucional

La CUP torna a reclamar que els plens de l’Ajuntament de Tarragona es retransmetin per "streaming"

En vistes al Consell Plenari de demà dia 16, la CUP de Tarragona torna a interessar-se, una vegada més, pel compliment de la moció aprovada el febrer de 2016 en el consistori tarragoní per tal que l'Ajuntament de la ciutat fes possible l’enregistrament audiovisual dels plens així com la seva retransmissió en streaming a través del web municipal.

La formació anticapitalista titlla de “ridícul que, dos anys després, encara no es tinguin notícies que s’hagi fet cap passa per tal d’executar aquests acords”. Descarten que es tracti d’un tema pressupostari, ja que “parlem d’una acció de gairebé cost zero”, i consideren que el fet que no s’hagi avançat en la qüestió respon a “l’opacitat habitual del govern de Ballesteros, que inunda tots els àmbits de la gestió municipal”.

La CUP considera “imprescindible la difusió audiovisual dels plens” i que es tracta “d’una qüestió de transparència i de retre comptes a la ciutadania de la feina feta en el marc institucional”. Tal i com recull l’exposició de motius de la moció esmentada, aquests valors formen part “de la base de cada un dels partits polítics que participen del Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona”. En aquesta línia, els independentistes afegeixen que “els mitjans audiovisuals són els que més arriben a la ciutadania i faciliten una millor transmissió del dia a dia de la política municipal, tal i com es demostra en el bon funcionament d’aquesta iniciativa en d’altres consistoris de la demarcació”.

Els cupaires recorden que “l’Ajuntament de Tarragona és a la cua en matèria de transparència i és de vital importància que faci passos en la direcció de millorar”. És per aquests motius que reclamen que “d’una vegada per totes, es duguin a terme les gestions necessàries per tal que d’ara en endavant es faciliti tant l’assistència de les ciutadanes i ciutadans de Tarragona als plens com el seguiment per streaming i la posterior visualització en vídeo al web de l’Ajuntament”.