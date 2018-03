lluita institucional

La CUP ratifica l'estabilitat a Sitges

El resultat de l'Assemblea Oberta convocada per la CUP de Sitges va ser un majoritari posicionament a favor de la continuïtat del Pacte d'Estabilitat signat ara fa un any amb el govern municipal.

Tot i això, en el transcurs de les dues hores de reunió, es van posar sobre la taula deficiències en el funcionament del Pacte i la seva falta de compliment en molts dels 20 punts que contempla. La candidatura xifra en un 50% els punts del Pacte que han estat treballats d'alguna manera i denuncia que a vegades sense treball conjunt amb el govern o d'una manera poc profunda.

Just en acabar l'assemblea, el regidor Pol Vigó exposava la voluntat de centrar la feina d'aquest segon any de Pacte d'Estabilitat en quatre grans eixos: "Sitges necessita del treball urgent sobre habitatge, equipaments, serveis públics i participació per tal de deixar clar el camí a seguir per una vila sostenible per la seva gent".

La CUP ha ratificat el Pacte d'Estabilitat després del primer any de vida d'aquest, un Pacte que va ser signat després d'una Assemblea Oberta que va rebutjar l'oferta d'entrar al govern municipal però de creure que era necessari de dotar el municipi d'una major estabilitat per afrontar les problemàtiques presents i futures.