La CAL celebra els 10 anys del projecte xerrem junts

Aquest dissabte es commemora els 10 anys del projecte xerrem junts i la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) ha organitzat la jornadaper celebrar-ho.L'entitat ha dedicat un dia a explicar, comentar diferents línies de creixement del projecte i recollir impressions i recomanacions d’agents actius, interessats i coneixedors de la matèria.La jornada tindrà lloc al Palau Robert ( Passeig de Gràcia, 107, Barcelona ) i comptarem amb les intervencions d'Oriol Amorós, Secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania; d'Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística; de Carme Junyent, professora titular de lingüística de la UB, i d'Isidor Marí, expresident de la secció de filologia de l'IEC. A més, també tindrem l'honor de comptar amb la presència d'Agustí Alcoberro, vicepresident de l’ANC.L'acte tindrà lloc Carrer Passeig de Gràcia, 107 ).El xerrem junts és una eina de treball que organitza espais de trobada, gràcies als quals persones que no han estat mai en contacte amb la llengua catalana, o que hi han estat però presenten dificultats sigui de comprensió o d’expressió en aquesta llengua, entren en contacte amb persones voluntàries catalanoparlants i formades per la CAL que destinen una part del seu temps lliure a ajudar les primeres en el seu camí d’assumpció del català com a llengua pròpia., punt on arrenca indefectiblement tota apropiació d’una llengua.