Jocs Mediterranis

La CUP Tarragona mostra un cop més la seva perplexitat respecte el pla Cultural dels Jocs Mediterranis

Un mes després d’haver denunciat l’opacitat que envoltava el programa cultural dels Jocs Mediterranis 2018, la CUP manifesta la seva perplexitat després que el govern local “s’hagi llençat a la piscina anunciant un suposat pla Cultural dels Jocs sense cap mena de concreció ni programàtica ni pressupostària”. Els cupaires afegeixen que “per si això no fos poc, s’ha constatat que el projecte presentat pel govern municipal és el mateix que el que prèviament havien elaborat els tècnics de Cultura de l’Ajuntament”.

La formació anticapitalista titlla “d’esperpèntic el ball de cadires” des que Josep Maria Prats va abandonar el pacte de govern, passant les responsabilitats a Begoña Floria, que quan va dimitir per les discrepàncies amb Javier Villamayor, van passar a mans de José Luis Martín que, finalment, les va cedir a Elisa Vedrina. Una situació que, per a la CUP, “és representativa del caos i improvisació imperants en l’organització d’uns Jocs Mediterranis que ja van ser prorrogats”.

Novament, mostren la seva preocupació per “l’opacitat constant en tot allò relacionat amb els Jocs Mediterranis, la incompetència dels responsables polítics municipals i la ingerència del govern espanyol”. Sobre aquesta última qüestió, en base a la notícia recollida pel periodista Ricard Lahoz al Fet a Tarragona, lamenten que “ni tan sols el pla Cultural pugui servir per a la projecció internacional de la cultura tarragonina” en referència a les incorporacions al programa Cultural que han estat realitzades pel Ministerio de Cultura, com dues produccions del Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida o una exposició d’Acción Cultural Española i el Instituto Cervantes.

Per últim, la CUP insisteix en la necessitat que es faci pública la programació cultural dels Jocs, a menys de dos mesos del seu espectacle inaugural, i s’aclareixi qui i com s’ha dut a terme així com la partida pressupostària que s’hi ha de destinar.