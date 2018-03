Català

El Correllengua 2018 retrà homenatge a la Nova Cançó

La vint-i-dosena edició del Correllengua, la mobilització per la llengua i la cultura més important del país que s’organitza des del 1996 de la mà de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana —la CAL— es dedicarà a la Nova Cançó, un esdeveniment musical, social i polític que va esdevenir un crit de llibertat col·lectiva en un context marcat per la censura, la manca de llibertat d’expressió i de reunió.



D’aquesta manera, com a entitat impulsora del Correllengua al Principat i la Catalunya Nord, la CAL pretén reivindicar la llengua, la cultura i els anhels del poble català a través d’aquest fenomen. A més, l’entitat vol acostar el moviment a les generacions més joves promovent el català oral, la llengua parlada, cantada i ballada. Tot plegat per fer que el Correllengua 2018 posi de manifest la capacitat de resistència i la força del poble.



El tret de sortida del Correllengua 2018 tindrà lloc el 28, 29 i 30 de juny. En homenatge a la Nova Cançó, la CAL pretén organitzar diversos actes de celebració farcits d’activitats adreçades a tots els públics.



Dijous 28 de juny es farà una presentació del Correllengua 2018 a la sala d’actes de la Lleialtat Santsenca de Barcelona. Consistirà en una taula rodona que comptarà amb la participació de Lluís Gendrau, Pere Camps, Àngel Casas i Núria Feliu. Presentarà i moderarà el periodista Jordi Bianciotto. L’endemà divendres 29 de juny al vespre hi haurà un recital poeticomusical sobre la Nova Cançó a la sala de Plens del Districte de Sants de Barcelona. I el plat fort tindrà lloc dissabte 30 de juny. Coincidint amb el 20è aniversari del Correllengua de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, es farà una jornada de celebració al Parc de l’Espanya Industrial del barri de Sants de Barcelona que comptarà amb la participació d’entitats culturals, veïnals i altres col·lectius del barri implicats amb el moviment. Al llarg del dia hi haurà activitats familiars, un recital d’homenatge a la Nova Cançó a càrrec de cantautors de l’escena musical actual conduïts pel cantant Cesk Freixas, un dinar popular, l’actuació de Núria Feliu i Francesc Mir, les Kol·lontai, Cesk Freixas i Quico Pi de la Serra, entre d’altres. Prèviament a la celebració d’aquests actes, la CAL oferirà una roda de premsa i una presentació oficial del Correllengua 2018.



Un any més, es continuaran potenciant les activitats del Correllengua a les escoles i instituts de secundària del país a través d’un recull de propostes didàctiques adreçades a nens i nenes d’infantil, primària, ESO i batxillerat creades amb l’objectiu de donar a conèixer la Nova Cançó als infants i joves estudiants. Aquestes propostes es poden trobar al web del Correllengua.



Com cada any, el Correllengua cerca el suport i la complicitat d’entitats referents del país que ajuden a multiplicar-ne l’impacte, dotar el moviment de més transversalitat i sumar-hi nous públics. Per això, aquest any la CAL ha sumat esforços amb el Festival Barnasants, la revista Enderrock i un reguitzell de músics i artistes del panorama musical català actual i tradicional que participaran activament en el moviment. Enguany el Correllengua també compta amb la col·laboració de periodistes i altres persones enteses en el moviment de la Nova Cançó.





La Nova Cançó



La Nova Cançó va ser un moviment artístic que, en ple franquisme, va impulsar una cançó cantada en català als Països Catalans. Va ser un gènere nou, diferenciat del cant coral, del cuplet o de les cançons de muntanya i de clares arrels franceses —Brassens, Jacques Brel, etc.— i articulat com a moviment entorn de la reivindicació idiomàtica i d'uns pressupòsits ètics de caràcter democràtic.



El Correllengua



El Correllengua és la mobilització per la llengua i la cultura més important del país. Des d’una aposta lúdica, festiva, participativa i transversal, se celebra arreu dels territoris de parla catalana des del 1996. Gràcies a la implicació de moltes entitats i col·lectius, i a la participació de milers de persones, cada any s’organitzen centenars d’actes en el marc del Correllengua. La CAL és una de les principals entitats que promocionen el moviment.