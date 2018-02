català a l'escola

Somescola rebutja tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya

La plataforma Somescola rebutja tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. En aquest sentit, aquest col·lectiu de més d’una cinquantena d’entitats del món educatiu, social, pedagògic, lingüístic i sindical de Catalunya alerten del perill que podria suposar per a la cohesió social que s’inclogui una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana.

La plataforma recorda que el nostre model d’escola és un model compromès amb la cohesió social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l'alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat. Per tant, rebutgem l'intent de segregació dels infants per motiu lingüístic.

L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç en les darreres dècades per a acollir, des d’una perspectiva inclusiva, infants i joves vinguts de diferents cultures del món. Podem constatar que la immersió lingüística ha estat un factor important per a afavorir la cohesió social des d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar essent un dels puntals del model educatiu català.

Somescola reitera el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa, a través del consens que hem construït els darrers 30 anys.