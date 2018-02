Per la República

Més de 1.500 visualitzacions en 2 hores del vídeo "Que Sentiu Tot Aquest Clam?"

Carteles per la República ha penjat a la xarxa el vídeo "Que Sentiu Tot Aquest Clam?" amb la cançó escrita per @annapistu i cantada per una veu realment increïble i preciosa. Amb la cançó i les imatges recorden que és el poble qui farà possible la República. Tots junts ho farem possible.

Lletra: @annapistu

Basat en el tema: «Do you hear the people sing» de Les Misérables

«Que sentiu tot aquest clam?

La força i ràbia de la gent?

Són les veus de tot un poble

que no serà esclau mai més.

Mil cors, un sol bategar.

Tenim molt clar on volem anar:

Cap a un país nou digne i lliure on viure el demà.

Sigues ferm al meu costat

tot i que el canvi et faci por.

No pot ser que amb aquest gris

no hagis somiat un món millor.

No tindran suficients manilles

per dur-nos a tots a presó.

Que sentiu tot aquest clam?

La força i ràbia de la gent?

Són les veus de tot un poble

que no serà esclau mai més.

Mil cors, un sol bategar.

Tenim molt clar on volem anar:

Cap a un país nou digne i lliure on viure el demà.

Si seguim forts en la lluita

farem caure l’enemic.

A cada estrebada seva

més afany per resistir.

Pels nens i pels que ja no hi són.

No tenim cap dret a defallir.

Que sentiu tot aquest clam?

La força i ràbia de la gent?

Són les veus de tot un poble

que no serà esclau mai més.

Mil cors, un sol bategar.

Tenim molt clar on volem anar:

Cap a un país nou digne i lliure on viure el demà.»