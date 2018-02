Mentides d’una ministra

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se’n va anar ahir a l’OK Diario –un digital que és tot el contrari del que hauria de ser una publicació rigorosa, per tant, curull de mentides i manipulacions– per demanar que si s’allarga l’aplicació del 155 es tingui en compte d’intervenir TV3. És a dir, que el PP faci allò que no es va atrevir a fer l’octubre passat, diuen que per la pressió del PSOE. Diu la ministra que TV3 és un mitjà “propagandístic i manipulador”. “Per a una immensa majoria de ciutadans de Catalunya, i de la resta d’Espanya, ens sembla que TV3 ha deixat de ser un mitjà de comunicació social per passar a ser un mitjà de propaganda política i de manipulació. Crec que això és una evidència”, va reblar Cospedal i es va quedar tan tranquil·la.

La barra que comencen a tenir alguns polítics del PP i els ministres del govern espanyol a l’hora de parlar de Catalunya passarà, als annals de la història, com l’exemple de com construir un fals relat amb mentides o, directament, negant la veritat, encara que aquesta sigui tan evident com els ferits per la policia l’1-O.

Això de TV3 d’ahir de Cospedal és també d’escàndol, naturalment. D’entrada, perquè la seva argumentació inclou dues mentides com una casa de pagès. La primera, quan parla de la “immensa majoria” de catalans i espanyols contraris a TV3. Pel que fa a Catalunya, les xifres d’audiència ho desmenteixen cada mes. Pel que fa a Espanya, quanta gent pot opinar sobre TV3? Quanta l’ha vist? No cal ser gaire llest per saber que molt poca. Ni la Cospedal la deu haver vist mai. La segona mentida és que TV3 faci propaganda i manipuli. Tot el contrari. TV3 té molts defectes, però aquest no. Com ho demostren els informes dels organismes que la controlen, la televisió pública és un exemple de pluralitat. Infinitament més plural, per exemple, que TVE, que també paguem els catalans, on l’independentisme brilla per la seva absència i on, fins i tot, s’atreveixen a entrevistar, com a president de Tabàrnia (sic!), el bufó sense nord en què s’ha convertit l’Albert Boadella. A TVE sí que li cal un bon 155.