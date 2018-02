català

La Plataforma per la Llengua fa una crida a reclamar massivament al Govern de les Illes Balears que garanteixi el català a la sanitat

La Plataforma per la Llengua s’ha activat per fer front a la voluntat anunciada pel Govern de les Illes Balears de rebaixar les condicions d’acreditació d’un nivell suficient de català com a requisit per als treballadors de la sanitat pública de les Illes.

L’entitat impulsa el web www.estimelcatala.cat que ha de servir per a enviar, de manera massiva, reclamacions a l’executiu balear perquè garanteixi el dret dels usuaris d’ésser atesos en català quan es troben en un centre de salut. En aquest sentit, la Plataforma per la Llengua lamenta profundament la decisió de la presidenta balear, Francina Armengol, de rebaixar el decret pel qual es regulava l’exigència de conèixer el català en la sanitat pública balear.

En aquest web, els usuaris poden enviar una carta directament a Armengol per a reclamar que no es faci enrere en el compromís de dignificar la llengua catalana. L’ONG del català recorda en el text que més del 60% dels diputats del Parlament de les Illes Balears portaven al programa la recuperació del requisit de conèixer el català per a treballar en el sector públic de les Illes Balears, fet que representa un mecanisme indispensable per a garantir els drets lingüístics de tots els ciutadans illencs. En aquest sentit, retirar el decret és, per tant, donar l’esquena a la voluntat popular.

En la carta també s’assenyala que els nous professionals de la medicina i la infermeria hauran d’acreditar un nivell B2 d’anglès per a obtenir la titulació. Aquest fet ens podria dur a la situació insòlita que un pacient del sistema sanitari balear tingués garantida una bona atenció en anglès, però no pas en la llengua pròpia de les Illes. Convé de recordar que el coneixement de llengua castellana és un requisit obligatori per a accedir a qualsevol plaça de l’administració.

A més, l’entitat adverteix que si contracta personal que, d’entrada, no té coneixement de la llengua catalana, aquest greuge no es podrà corregir més endavant i farà que els usuaris perdin drets a l’hora de ser atesos en la seva llengua. Cal recordar que, des del 2007, la Plataforma per la Llengua ha recollit 13 casos de discriminacions greus a les Illes Balears.

L’enviament de cartes a les administracions públiques és un sistema de reclamació que dona resultat si qui les rep és una autoritat política amb voluntat d’escoltar la ciutadania. Darrerament, la Plataforma per la Llengua ho ha pogut constatar amb el govern de Sardenya quan, després de rebre més de 6.000 cartes que reclamaven la recuperació de vols directes entre Catalunya i l’Alguer, el president sard va posar-se a buscar solucions. El resultat és que Vueling engegarà una nova ruta entre Barcelona i l’Alguer el 25 de març.