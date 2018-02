Vaga indefinida

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià emplaça al rectorat de la UV a què atenga urgentment a les peticions del professorat associat

D'encà el 29 de gener el professorat associat de la Universitat de València (UV) protagonitzen una vaga indefinida sota el lema "a igual treball, igual salari"

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià ha emès un comunica de solidaritat amb els professors on també ha emplaçat al rectorat de la Universitat de València a què atenga urgentment a les peticions del professorat associat. "No poden deixar passar ni un dia més en aquesta situació d'injustícia, injusta per la precarietat laboral del professorat i també per la vulneració dels drets de l'alumnat, dret a rebre una educació de qualitat amb la totalitat d'hores i crèdits coberts amb garantia", remarca la plataforma.

Enn aquest comunicat, la plataforma aposta per la Universitat pública valenciana com una àgora de debat, pedagogia i investigació necessària per a construir una societat valenciana progressista, oberta al món, radicalment democràtica i plenament lliure.

Per aconseguir que les universitats puguen exercir aquesta funció emancipadora, la plataforma considera que "s'ha de dignificar a les persones que en formen part, des del professorat a l'alumnat passant pel personal de PAS i qualsevol persona o entitat que col·labore en l'àmbit universitari."

En aquesta línia, "reivindica i defensa els drets del professorat associat, que té una funció complementària en l'ensenyament de matèries específiques però que s'està fent servir com a substitució del professorat de l'actual plantilla a temps complet al ser insuficient aquesta per cobrir la demanda de l'alumnat. Es tracta d'un cas de doble escala salarial i, per tant, un frau de llei que comporta la precarietat màxima i inestabilitat laboral per a la persona treballadora i un cost molt menor del salari del professorat substituït. No pot continuar aquesta situació de precarietat laboral si volem dignificar les universitats".

Per fer front a aquesta situació injusta, se sumen a la vaga del personal associat de la UV i assumeixen les seues reivindicacions: Remuneració digna i adequada al nivell de qualificació realitzat: a igual treball, igual salari; creació d'una nova figura contractual, a banda de la ja existent de PDI_Associati i reconeixement de l'experiència laboral, docent i investigadora sense cap discriminació en la carrera professional (p. e. memòria d'investigació...)