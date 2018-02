La CUP-Crida per Girona i Independents Per Salt donen suport a l’Espai Antiracista

La CUP-Crida per Girona i Independents Per Salt (IPS) han manifestat el seu suport públic a l’Espai Antiracista de Girona i Salt, així com a les tres persones investigades arran d’una querella interposada pel regidor de Plataforma x Catalunya a Salt Sergio Concepción per delictes d’odi; i han reclamat l’arxivament immediat del cas.

Els cupaires han recordat que l’Espai Antiracista és una entitat que treballa “per eradicar qualsevol forma d’exclusió o discriminació, de dret o de fet, per motiu de nacionalitat, color de pell, lloc de naixement o tradició cultural o religiosa”, per la qual cosa consideren “delirant” que es pugui acusar membres d’aquest col·lectiu de “delictes d’odi”.

Per aquest motiu la CUP-Crida per Girona i Independents Per Salt (IPS) s’han adherit col·lectivament a la campanya solidària que ha impulsat l’Espai Antiracista, i han reivindicat la tasca que du a terme aquesta entitat, així com tots els agents que, en els diferents àmbits d’actuació, lluiten contra el racisme i per la plena igualtat de drets.

La regidora gironina Laia Pèlach ha declarat que “cal acabar amb les pràctiques i els discursos discriminatoris i xenòfobs a Girona, a Salt i arreu”. El regidor de Salt Ferran Burch, per la seva banda, ha reivindicat la necessitat d’avançar “cap a uns municipis plenament inclusius i on es garanteixin els drets de totes les ciutadanes i els ciutadans”.