Llibertat presos polítics

El poble de Catalunya es mobilitzat als seus barris, viles i ciutats per l'alliberament dels presos polítics

Cantada a les Corts per l'alliberaments dels presos polítics (CDR)

Aquest dimecres remarquem la cantada realitzada a les Corts de Barcelona, seguint una iniciativa del Comitè de Defensa de República. Així com com també la cantada a la plaça del Rei, una activitat que es fa cada dimecres i que la d'avui ha aplegat molta gent, era plena de goma a gom. Aquesta activitat està organitzada pels Comitès Llibertat amb Presos i Represaliats Polítics Catalans.

Precisament, els Comitès feien una piulada on deien: "L'himne dels Segadors, amaga la història de la sublevació del poble català i la crida a lluitar contra el rei castellà, Felip IV. Avui ha sonat amb totes les forces a la #PlaçadelRei on cada dimecres gent de pau es reuneix per demanar la #llibertat dels nostres #PresosPolitics".