Solidaritat

Catalunya s’il·lumina amb concentracions per reclamar la llibertat de Sànchez i Cuixart quatre mesos després del seu empresonament

Quatre mesos després de l’empresonament de Jordi Sànchezi Jordi Cuixart, la ciutadania ha tornat a omplir els carrersper exigir-ne la llibertat i denunciar la repressió de l’Estat espanyol. Aquest vespre, moltes poblacions del país han acollit concentracions davant dels ajuntaments. A Barcelona, una caminada massiva que ha anat des de plaça Sant Jaume fins la presó Model ha servit com a protesta.

A plaça Sant Jaume, Agustí Alcoberro, vicepresident de l’Assemblea, ha comparat la situació de repressió actual com una presó en la qual el rancor, l’odi i la repressió obeeixen a una raó principal: “no ens perdonen la victòria del’1 d’octubre”, ha dit. Per Alcoberro, l’Estat no perdona que més de dos milions de persones, ciutadans de tot el país, es mobilitzessin per votar, defensar les urnes, malgrat la brutalitat policial, i demostrés al món la voluntat decidida de proclamar la República catalana.

Per aquest motiu, Alcoberro ha dit que ja no hi ha passos enrere possibles, i ha afirmat que la causa dels presos polítics i dels exiliats és també la causa de la llibertat de Catalunya. “Lluitant per la llibertat d’aquestes persones, homenatgem la seva dignitat”, ha dit, i ha afegit que, d’aquesta manera, també es lluita per la llibertat.

Finalment, ha volgut deixar clar que no es pot normalitzar aquesta situació de repressió, per això no s’ha parat d’obrir nous camins. Dit això, ha volgut tenir també un record per les persones que hauran de declarar la setmana que ve davant del Tribunal Suprem.

Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium, al seu torn, ha demanat posar en valor la democràcia, els drets civils i els valors republicans que han de ser els pilars del nou país. Mauri ha tingut també un missatge per aquells que volen imposar el castellà com a llengua vehicular a l’escola: “no aconseguiran dividir-nos per qüestions de llengua ni origen”, i ha defensat el model educatiu català. “El model d’escola catalana no es toca”, ha conclòs.

Il·luminant la ciutat

La gent congregada a plaça Sant Jaume i voltants s’ha anat desplaçant molt a poc a poc degut al gran nombre de ciutadans que s’han volgut unir a la marxa. Sortint de la plaça, han anat baixant pel carrer Ferran fins a les Rambles, direcció a la presó Model, passant per plaça Catalunya, Gran Via i carrer Entença, fins arribar davant de l’antiga presó Model.

Un cop allà, s’ha llegit el manifest, que podeu consular aquí, que remarca el fet que tant Jordi Sànchez com Jordi Cuixart són empresonats per les seves idees, i alerta de la repressió viscuda i que vindrà, i de l’arbitrarietat judicial, que vulnera drets fonamentals i que persegueix ciutadans pel simple fet de ser republicans i independentistes. El manifest reclama l’alliberament immediat dels quatre presos polítics i remarca que la ciutadania s’ha tornat “més lliure” des del 16 d’octubre, quan van ser empresonats, perquè “ja no consenteix a obeir aquest Estat”, que tracta Sànchez i Cuixart com si fossin terroristes.

Albano Dante Fachin ha volgut compartir també unes paraules, i ha començat posant en valor el paper de l’1 d’octubre, i sobretot ha demanat conjurar-nos perquè aquest poble no oblidi la gent que s’ho ha jugat tot perquè la gent pogués votar. “Aquell dia quedarà sempre”, ha dit, i ha demanat defensar els valors democràtics i d’empoderamentque són els que fan por als que no creueun en la democràcia.

Per acabar, ha volgut enviar un missatge als ciutadans de la resta de l’Estat, advertint-los que allò que està en joc és la democràcia de tots i totes. I ha advertit l’Estat: no hi ha diàleg possible ni sincer mentre hi hagi gent a la presó.

Impaciència per sortir

Oriol Sànchez, fill de Jordi Sànchez, ha llegit unes paraules que el fins ara president de l’ANC ha escrit des de Soto del Real. En aquesta breu carta, Sànchez reconeix sentir impaciència per poder sortir i compartir temps i vivències amb familiars, però també admet tenir impaciència perquè la unitat entre sobiranistes es preservi i es recuperi el govern, la “normalitat” i el 155 desaparegui. Tot i així, Sànchez es mostra convençut que la situació es resoldrà i es preservarà no només el valor de la unitat, sinó també el mandat de les urnes.

Finalment, el fins ara president de l’Assemblea reitera la impaciència que té per seguit fent camí al costat de tanta gent per fer realitat un “país pròsper, nacionalment lliure, socialment just i profundament democràtic” on ningú sigui perseguit per les seves idees. “Sé que construirem aquest país i que el llegarem als fills i als fills dels nostres fills, però la impaciència em pot”, conclou.

El nebot de Jordi Cuixart, Pol Leiva, ha compartit també un missatge del seu tiet des de Soto del Real. “No hi ha justícia sense llibertat”, ha començat, i ha enviat un missatge d’unitat, d’empatia i diàleg constant. Als partits, els ha dit que és hora de prendre decisions valentes i generoses, i posar en valor els èxits; i per acabar, ha demanat que la presó provisional no condicioni cap decisió parlamentària.

Finalment, el cantant Salva Racero ha interpretat les cançons “Que boig el món” i “Tornarem”.