Impunitat

La PDADPV demana al president de la Generalitat valenciana que no lliuri cap premi a SCC

Davant la concessió del premi Convivencia de la Fundación Broseta a SCC i que ha de ser lliurat per Ximo Puig

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià (PDADPV) ha demanat al president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, com a màxima representació institucional del poble valencià, que no legitime Societat Civil Catalana, "una organització opaca i antidemocràtica" i com a demòcrata l'hi ha demanat a Ximo Puig que no lliuri cap premi, ni reconeixement, a SCC.

La Plataforma li recordo al president que SCC és una organització contrària al Dret a Decidir del poble català, naix el 2014 com a mur de contenció amb l'objectiu de frenar els anhels de llibertat que reclamava i reclama gran part de la societat catalana. L'historial de part dels socis fundadors amb vincles ultradretans com Javier Barraycoa[1] o Josep Ramon Bosch i Codina fill d'un reconegut franquista i fundador de Somatemps, deixaven entreveure la ideologia i els objectius antidemocràtics de la societat. A més, a la constitució envien delegacions de grups d'extrema dreta i xenòfobs com Vox, Plataforma per Catalunya, la Fundació Francisco Franco o el partit neonazi Movimiento Social Republicano (MSR)[2] entre altres. Socis ultradretans, feixistes, xenòfobs i neonazis que l'han acompanyat en el seu creixement i que comparteixen manifestacions, actes i discurs.

També li remarca que que els valencians i valencianes patim la violència feixista de forma directa, estructural i cultural en el nostre dia a dia. Qualsevol escletxa d'impunitat, legitimitat, normalitzar o inclús premiar d'aquesta violència i a les organitzacions que la generen agreujarà el problema del feixisme al País Valencià, fent de benzina que reviscole als violents i afeblesca els sectors democràtics de la societat.

Considera que els vincles i socis de dubtosa tradició democràtica, s'ha de sumar que Societat Civil Catalana és una organització fosca i opaca en quan fa al seu finançament. Dinàmiques oposades al tarannà del Govern del Botànic que fomenta la transparència en les seues polítiques autonòmiques com a mesura fonamental oposada a l'opacitat tradicional del govern del PP.

A més a més, li fa saber que la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià treballa per construir una societat valenciana plenament democràtica, inclusiva, igualitària i lliure des de l'apoderament individual i col·lectiu de la població. Som coherents i ferms amb els valors democràtics que impregnen cada decisió i acció que realitzem en aquesta tasca transformadora. Valors democràtics no compartits per Societat Civil Catalana, organització premiada als premis Broseta i prestigiada per Ximo Puig, el president de totes les valencianes i els valencians, que serà l'encarregat d'entregar el premi i facilitar un altaveu mediàtic i institucional perquè l'organització es posicione i explique el seu relat partidista de la situació a Catalunya.