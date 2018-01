Irregularitats

La CUP de l'Hospitalet de Llobregat denuncia davant d'Antifrau possibles irregularitats en l’assignació de complements salarials a la Guàrdia Urbana

Divendres passat, La CUP de l'Hospitalet va portar a l’Oficina Antifrau diversa documentació per a demanar una investigació externa sobre la detecció de possibles irregularitats ocorregudes en els complements salarials de les retribucions de certs membres de la plantilla de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat, com també possibles irregularitats en les comissions de servei aplicades a la corporació municipal.

Després del seguiment durant mesos d’aquest tema, tant mitjançant reunions amb l’equip de Govern municipal, com amb els diversos expedients i denúncies sindicals sobre aquest tema, els dos grups municipals de l’Ajuntament de l’Hospitalet, CUP-Poble Actiu i ERC, amb el corresponent suport dels seus serveis jurídics, han presentat davant l’Oficina Antifrau aquestes actuacions degut a que els citats fets podrien ser constitutius de diversos supòsits penals i comptables com són la prevaricació, tràfic d’influències i la falsificació documental, sense menystenir la responsabilitat comptable aplicable en aquesta actuació.

Destaca, que el mateix expedient realitzat pels serveis jurídics de l’Ajuntament de l’Hospitalet reconeix i desglossa que hi ha hagut una sèrie de complements que s’han pagat a membres de la Guàrdia Urbana i que no es recullen ni a les retribucions del personal de l’Ajuntament ni en les taules salarials dels factors d’aplicació de la Guàrdia Urbana ni al conveni col·lectiu aplicable a aquests.

I també, altres irregularitats que es desprenien de complements que no s’haurien d’abonar per la pròpia definició del complement o per no realitzar l’actuació que pretén cobrir el complement.

Khristian Giménez, portaveu regidor del grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet ha assenyalat que “tenim la percepció que aquestes irregularitats són la punta d’iceberg d’una forma molt qüestionable de gestionar els recursos humans a l’Ajuntament de l’Hospitalet. Amb aquesta opacitat i discrecionalitat dins de la Guàrdia Urbana en la concessió de complements amb millores salarials, fins i tot fora del marc del conveni, es generen dinàmiques perilloses que afavoreixen i generen xarxes clientelars de suport al Govern municipal, en aquest cas del PSC, la discriminació davant la plantilla i un marc de premis i accés a determinats privilegis per guanyar voluntats i lleialtats”