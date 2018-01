Ensenyament

La Conselleria torna 20 anys enrere i deixa les Illes sense pacte d’estabilitat

La proposta de l’STEI és un Pacte d’estabilitat d’una durada de 4 anys per a un total de 2.500 persones, amb les mateixes condicions que l’actual. Cal recordar que, gràcies al Pacte que l’STEI va subscriure amb l’Administració l’any 2014, en plena època de retallades, totes les persones que varen ocupar una vacant, tan si eren de pacte com si no, varen poder cobrar els mesos d’estiu.

Volem fer esment també que la signatura dels darrers Pactes d’estabilitat ens han permès aturar el cop de les retallades més fortes que ha patit el professorat de l’ensenyament públic de les Illes Balears, així com també minimitzar els efectes de la LOMCE.

Per altra banda, es fa més necessari que mai un pacte d’estabilitat per fer front als efectes que pot suposar l’aplicació de l’Acord per a la millora de l’ocupació pública, signat el passat 29 de març entre el Ministeri d’Hisenda i els sindicats UGT, CCOO i CSI•F. El pacte que varen signar aquests tres sindicats suposen ofertes massives d’ocupació pública, que pretén donar estabilitat al lloc de feina, però no a la persona que l’ocupa.

Davant la negativa del Ministerio d’aplicar l’article 61.6 de l’EBEP, i d’aplicar mesures transitòries com la no eliminatorietat de les proves, des de l’STEI exigim un pacte d’estabilitat de 2500 persones a 4 anys, que és perfectament compatible amb l’oferta pública d’oposicions perquè és la millor manera de garantir l’estabilitat dels docents amb experiència.

Amb la proposta de l’STEI quedaria garantida la contractació per quatre anys a tots els docents amb un mínim de cinc anys d’experiència.

Cal insistir que aquest pacte és perfectament factible amb les xifres actuals respecte al percentatge de docents interins, a les taxes de reposició i a l’oferta pública d’oposicions.