homòfobia i trànsfobia

H2O rebutja l'elecció de la jutgessa María Elósegui per al TEDH

El col·lectiu H2O de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals del Camp de Tarragona ha manifestat que al Tribunal Europeu de Drets Humans, precisament per la seva funció de defensa dels drets de TOTES les persones, qui el forma ha de tenir una trajectòria acreditada de salvaguarda d’aquests drets. Per aquest motiu, denuncia l’elecció de la jutgessa María Elósegui Itxaso com a membre de ple dret d’aquest tribunal a proposta del Govern de l’Estat espanyol, doncs és prou coneguda la seva trajectòria homòfoba i trànsfoba; porta més de dos dècades defensant que l’homosexualitat és una patologia, un plantejament més propi d’èpoques ultramontanes que de la cultura de drets contemporània, cosa que entenem la inhabilita per un càrrec d’aquestes característiques.

A més a més, puntualitza un cop més, el Govern de l’Estat utilitza la seva perversa influència per col·locar a càrrecs de caràcter normatiu general a persones que, en lloc de respondre al perfil professional que es suposa tenen, la única «qualitat» de poden esgrimir es la identificació amb un perfil polític determinat, sempre sectari i molt allunyat de la defensa dels drets de la població en general.