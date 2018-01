Ensenyament

Concentracions de Docents per la República arreu de Catalunya en defensa de l’escola catalana i del professorat

Concentració avui a Vic. FOTO: Docents per la República Osona

A Vic Manresa, Girona i Valls, Girona, Lleida, Terrassa i altres ciutats catalanes com la Bisbal d'Empordà, Granollers, Valls, Manresa i Igualada s'han concentrat docents i ciutadans en defensa el model d’escola català després dels atacs i amenaces envers la tasca docent i el model educatiu.

Les concentracions havien estat convocades per Docents per la República (DxR) i els Comitès de Defensa de la República (CDR Catalunya), conjuntament amb altres entitats a nivell local, per donar suport als docents i al model d’escola catalana, i coincidint amb l’efemèride del naixement de Francesc Ferrer i Guàrdia.

En altres poblacions s'han portat a terme actes que han recordat aquest efemèride, com la tertúlia sobre Francesc Ferrer i Guàrdia a la Bisbal de l'Empordà, també organitzada per Docents per la República.

Sota el lema ‘No ens toqueu… l’educació' s'ha mostrat el suport als docents i s'ha denunciat la repressió que ha afectat darrerament mestres i professors.

La data de la mobilització dels docents coincidia amb la del naixement de Francesc Ferrer i Guàrdia (Alella, 1858), destacat pedagog i pare de l’Escola Moderna, acusat pel poder polític, militar i eclesiàstic d’adoctrinar els infants i de ser l’instigador de la Setmana Tràgica. Per aquest motiu Ferrer i Guàrdia va ser assassinat, afusellat, l’octubre de 1909.

A Tarragona avui (convocats pels CDR i Docents per la República) s'ha recordat el naixement de Ferrer i Guàrdia fa 159 anys: el pedagog assassinat "per defensar una escola no adoctrinadora davant la foscors de l'Espanya més fosca de sempre." pic.twitter.com/uC7ptxmr58 — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 10 de gener de 2018