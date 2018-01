#Noal155

Continuen les mobilitzacions de treballadors de la Generalitat contra el 155

Les accions estan convocades per l'Assemblea per a la Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC)

Com cada dilluns i divendres, els treballadors de la Generalitat de la majoria de centres d'arreu de Catalunya es continuen mobilitzant contra l'article 155 i per la llibertat dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats. Ho fan davant dels edificis amb concentracions tenyides de groc que acaben amb llaços humans i amb el cant del Segadors.