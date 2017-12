Repressió

Militants d'Arran estripen l’acusació del PP davant la Delegació del Govern espanyol a Barcelona

Un grup de militants d'Arran han estripat, devant la delegació del govern espanyol a Bacelona, el document on el PP denuncia per escarni a la seva seu el passat 27 de març.

La petició de condemna del PP és pels delictes de danys i desordres, i per violació de domicili, per cadascun dels quals demana tres anys de presó per als sis joves d'Arran que van protagonitzar l'acció.

Arran considera que la petició és "desproporcionada" i "demostra la voluntat de carregar contra el jovent independentista per defensar la independència, els drets de classe i el feminisme" Maria Sirvent, número dos de la CUP -que s'ha adherit a la condemna dels fets-, ha afegit que l'acció només pretenia denunciar "la regressió de llibertats".

Cal recordar que el passat 4 de setembre va ser detingut per aquests fets un militant d'Arran Gràcia. El jove està investigat per delictes de desordre públic i danys, juntament amb sis companys més de l'organització juvenil.