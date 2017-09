Repressió

Detingut un altre militant d'Arran per l'acció davant la seu del PP de Barcelona

Cap a les 11h s'ha produït la detenció i se l'ha traslladat a la comissaria de Les Corts de Barcelona per passar a disposició judicial.

El jove està investigat per delictes de desordre públic i danys, juntament amb sis companys més d'ARRAN i no es decarten noves detencions per aquest cas., ja que set militants no l'organització no van anar a declarar el passat 1 de juny al Jutjat d’Instrucció 11 de Barcelona, on se’ls havia citat.

La formació ha convocat una ca les 17.00h a la comissaria de les Corts dels Mossos d'Esquadra, on el jove detingut, Joel, d'Arran Gràcia, continua retingut i passarà la nit. Els diputats de la CUP Mireia Boya i Carles Riera, i les regidores a l'Ajuntament de Barcelona María José Lecha i Eulàlia Reguant han paricipat en la mobilitazció. Els concentrarts hna tallar la circulació a la Travessera de les Corts durant 5 minuts i han mostrat pancartes de solidarist

Cal remarcar que el passat 27 de març, militants d'ARRAN van convocar una acció de protesta davant de la seu del PP de Barcelona en defensa del referèndum.

Arran farà un acte divendres a la tarda a l'amfiteatre de Roquetes, a Nou Barris, com a senyal de protesta a les detencions que han fet els Mossos als activistes.