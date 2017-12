La CUP anuncia “decrets de la dignitat” per a garantir drets socials bàsics a la República

La CUP-Crida Constituent ha anunciat la intenció d’aplicar els anomenats “decrets de la dignitat” per a garantir drets socials bàsics en àmbits com la salut, l’educació o l’habitatge dins la nova República. D’aquesta manera, la formació defensa que a partir del 21 de desembre cal aplicar una bateria de mesures socials per revertir els índexs de pobres i d’exclusió actuals a Catalunya. Segons el candidat Dani Cornellà “ha quedat clar que dins del marc autonòmic aquestes polítiques no són possibles, i per això a partir del 21 de desembre hem de recuperar les lleis suspeses pel TC i aplicar-les en clau republicana”.

Cornellà ha fet aquestes declaracions a la Universitat de Girona, en un acte amb estudiants organitzat pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) sota el títol “Educació i República”. Cornellà ha reafirmat l’aposta dels cupaires per una educació pública, laica, de qualitat i en català, i ha mostrat el seu suport a les demandes de la comunitat universitària en lluita. El candidat també ha agraït al moviment estudiantil la seva implicació en la construcció de la República, i ha remarcat la importància que el conjunt de la comunitat educativa faci sentir la seva veu en el procés constituent que vindrà.