La CUP denuncia identificacions de la Policia Nacional mentre encartellava a Girona

La CUP de Girona va denunciar diumenge al matí que agents de paisà de la Policia Nacional espanyola van identificar dissabte tres membres de la formació que estaven enganxant cartells electorals en els plafons destinats per això a la ciutat de Girona. Per la CUP, la identificació totalment aleatòria i sense cap motivació és un exemple més de la impunitat amb què actuen les forces policials espanyoles instal·lades en territori català que tenen com a objectiu intimidar i vulnerar els drets dels i les independentistes.Després de l'1 d'octubre, on la ciutat va patir una repressió brutal, la formació independentista té coneixement de diversos episodis en què la Policia Nacional ha actuat sense competències i amb presència clarament intimidatòria vers militància independentista de la ciutat.

Des de la CUP es considera que aquests fets se sumen a l'agressió nazi que un militant d'IPS-CUP Salt va partir divendres al vespre en una estratègia clara de l'Estat i també de l'extrema dreta d'intentar coaccionar l'exercici de drets i de llibertats de l'independentisme i, en especial i en aquest cas, de la militància de la CUP, la formació que més clarament ha apostat per la materialització de la República, la lluita pels drets socials i el Procés Constituent. En aquest sentit, des de la CUP de Girona es vol mostrar la solidaritat amb la militància saltenca i, més concretament, amb la persona agredida per un grup de nazis, així com reiterar que les amenaces i les agressions dels organismes oficials o paraoficials, com l'extrema dreta, de l'Estat espanyol, no doblegaran les ganes d'allibera nacionalment i social els Països Catalans.