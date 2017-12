ARÀBIA SAUDITA

La campiona del món d'escacs no participa en el mundial d'Aràbia Saudita per defensar els seus principis

La ucraïnesa Anna Muzychuk, doble campiona del món d'escacs, renúncia a defensar els seus dos títols en el campionat que arrenca a l'Aràbia Saudita aquest 26 de desembre. En un text publicat al seu compte de Facebook, explica que tant ella com la seva germana, també escaquista, es neguen a viatjar a aquest país "per no jugar amb les regles d'altres, per no portar abaia, per no haver d'anar acompanyada quan estic al carrer i, en resum, per no sentir-me una criatura secundària ".

L'organització de la competició a l'Aràbia Saudita havia donat permís perquè les dones poguessin jugar sense lluir hijab [vel islàmic], però sí que els obligava a portar un estrico codi de vestimenta compost de vestit pantaló i brusa de coll alt. No és la primera vegada que una jugadora es nega a anar a una competició per aquest motiu. Nazi Paikidze, campiona d'escacs dels Estats Units, es va negar a competir en el mundial femení celebrat l'Iran a l'estar obligada a cobrir-se el cap amb hijab