llibertat presos polítics

Dues presones identificades a Palma per cantar Nadales en solidaritat amb els presos polítics

Dues presones identificades a Palma per cantar Nadales en solidaritat amb els presos polítics | Autor: Dbalears 25-12-2017

Dilluns passat, la policia espanyola ha demanat la documentació a dues persones, com a responsables d'un grup d'una vintena de persones que cantaven nadales a la plaça de Cort de Palma perquè han cridat a favor de l'alliberament dels presos polítics, segons informa dBalears. L'acte estava convocat pels "Músics per la llibertat", que des de fa unes setmanes organitzen concerts per reclamar l'alliberament dels presos.

Entre d'altres cançons, els assistents havien entonat 'Els cants dels ocells' i 'Santa Nit' a Cort'. En acabar, han cridat la consigna 'Llibertat per a tots els presos polítics' (el «per a tots», segons han explicat, amb la voluntat d'incloure els presos polítics sahrauís pels quals es demanava la llibertat a la mateixa plaça de Cort, amb la presidenta Francina Armengol entre les presents...).