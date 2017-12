21D

Acte a Badalona de Campanya "Derrotem el 155, guanyem la República"

La CUP Badalona et convida a l’acte de campanya Derrotem el 155, guanyem la República!, que tindrà lloc el proper dissabte 16 de desembre de 2017, a les 12.00 hores, al Centre Cívic Can Cabanyes (Rambla de Sant Joan, 59 –Badalona), i que està organitzat per la Plataforma per la República, integrada per la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (CUP-CC), Som Alternativa i Procés Constituent. Les tres organitzacions han presentat aquesta setmana el manifest conjunt Derrotem el 155, guanyem la República

L'acte comptarà amb la participació destacada d’Àngels Martínez, diputada del Parlament de Catalunya per Catalunya Sí que es Pot (CSQEP) i membre de Som Alternativa; Mireia Boya, diputada al Parlament per la CUP-PP i candidata número 1 a les llistes per Lleida; Maria Ballester, candidata en el quart lloc en les llistes de la CUP-CC per Barcelona; Jose Téllez, regidor de Guanyem Badalona en Comú, i Jordi Bigues, Procés Constituent.

En el marc de les eleccions imposades i il·legítimes del 21-D, la CUP Badalona organitza aquest acte per defensar el compromís per derrotar l'article 155 i guanyar la República com a única sortida a l'opressió de l'Estat demofòbic espanyol.