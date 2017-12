"Quan somrius" de Josep Thió (adaptada per Òmnium Cultural) supera les 30.000 visualitzacions a youtube

El vídeo de la versió antirepressiva de l'exitosa nadala "Quan somrius" de Josep Thió ha aconseguit més de 30.000 visites en menys de vuit hores. El videoclip de la versió d'Òminum Cultural de l'èxit de Josep Thió publicat l'any 2000 (la "versió original” penjada l'any 2011 a youtube ja porta més de 107.000 visualitzacions) conté imatges de diversos cantants i de la cantada de nadales davant dels Ajuntaments (i la presó Model de Barcelona) sota el lema "Un cant a la llibertat" convocades ahir pels Comitès de Defensa de la República (CDR), l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural (OC) i Crida per la Democràcia. Es tracta d’una cançó que té com a objectiu fer arribar la solidaritat als presos polítics que hauran de passar el Nadal a la presó.