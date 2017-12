#noesteusols

Cantada de nadales davant dels Ajuntaments sota el lema "Un cant a la llibertat"

Comitès de Defensa de la República (CDR), Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural (OC) i Crida per la Democràcia han convocat per aquest migdia una cantada de nadales davant dels Ajuntaments sota el lema "Un cant a la llibertat". Han elaborat un cançoner

Es tracta d’una acció que té com a objectiu fer arribar el nostre escalf als presos polítics, que hauran de passar el Nadal a la presó. A Barcelona, davant la presó Model.