#Noesteusols

Les places canten per la llibertat dels presos polítics

Les places de tot Catalunya s’han tornat a omplir. Aquest cop, per cantar nadales a favor de la llibertat dels presos polítics, que hauran de passar les festes de Nadal empresonats i allunyats de les seves famílies. El color groc ha estat omnipresent, ja fos en forma de llaços, de barrets o bufandes.

La iniciativa, impulsada per l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i Músics per la Llibertat, portava per títol “Un cant a la llibertat”, i s’ha dut a terme de manera simultània a les places de tot Catalunya. A totes les cantades s'ha estrenat una nadala feta expressament per a l'ocasió. El tema és una adaptació de la cançó 'Quan Somrius' de Josep Thió interpretada per Bikimel, Montse Castellà, Gemma Humet, Pemi Fortuny, Ivette Nadal, Jo Jet i Maria Ribot, Jofre Bardagí, Joan Reig, Albert García, Natxo Tarrés, Marc Riera i Guillem Boltó (Doctor Prats), Paula Valls, i David Carabén, i enregistrada als estudis SputnikRecordingStudiosdel Vendrell el 21 de desembre.



La presentació de la cantada de Barcelona ha anat a càrrec de Nu Miret i la lectura de poemes ha estat protagonitzada per Pep Planas, Bikimel Vicky de Clascà i Oriol de Balanzó.



Una dedicatòria als presos polítics i exiliats



El vicepresident de l’ANC, Agustí Alcoberro, ha dedicat aquest dia als membres del govern exiliats, però sobretot als presos polítics, “que viuran el nadal sense les seves famílies”. Alcoberro ha dit que en un dia tan emotiu com avui, “sobren les paraules”, i ha demanat que s’acabi aquesta “injustícia”. Finalment, ha demanat dues coses: que els presos puguin obtenir la llibertat, i que tots plegats puguem obtenir també la República.