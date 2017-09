Referèndum

Un vídeo crida a votar com a la millor esmena a la totalitat al Règim del 78

La plataforma República des de Baix ha llançat a la xarxes un vídeo per animar a votar el referèndum de l’1 d’octubre "com a millor esmena a la totalitat al Règim del 78".

Sota idea, apareixen diverses persones d'esquerres amb una fotografia de personatges que simbolitzen la continuació del franquisme, tot dient que que votaran per ells per trencar amb el passat i tot el que han representat.

Així, en el vídeo apareix l'exdiputat de la CUP David Fernàndez votarà l'1-O per Rodrigo Rato; Mireia Boya ho farà per la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, mentre que Gabriela Serra ho farà per José María Aznar. També hi participen l'antropòleg i professor Manuel Delgado; el coordinador de Casa Nostra Casa Vostra, Ruben Wagensberg; la regidora de l'Ajuntament de Badalona Fatima Taleb, i la diputada per la CUP-CC, Mireia Boya.