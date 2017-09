Referèndum

Tamazgha en solidaritat amb Catalunya

Què hi ha de més normal que un poble pugui aspirar a la seva sobirania i a la seva independència? Què hi ha de més evident que un poble pensi a reparar una injustícia històrica? Què és més lícit que un poble recuperi per a la seva llengua, la seva cultura i la seva identitat, el seu lloc legítim, arrabassat per un colonialisme pervers, per mitjà de la violència i amb vessament de sang?

Això és el que Catalunya té la intenció de fer de manera pacífica. Els catalans, mitjançant les seves institucions escollides democràticament en un marc que les institucions espanyoles mateixes han creat, han decidit organitzar un referèndum democràtic, dins l’àmbit del dret internacional que garanteix als pobles el dret a l'autodeterminació.

Per arribar a aquest punt, els catalans han hagut de treballar durant dècades sota totes les lleis imposades i patint totes les polítiques discriminatòries que la monarquia espanyola ha establert per a afeblir i minoritzar els elements identitaris catalans, com ho fet també envers altres pobles, com el basc, el canari, el gallec etc.

I encara avui, l'Estat espanyol utilitza tota mena de subterfugis per a evitar l'organització d'una expressió democràtica que els catalans han preparat llargament amb determinació i perseverança.

I essent que el govern espanyol declarant il·legal el referèndum no ha aconseguit el seu objectiu, les autoritats espanyoles, a les envistes de la data de l'1 d'octubre, han estat preses pel pànic i han perdut tota raó en la seva actuació, procedint a pràctiques del passat que semblaven ja oblidades a Europa. Tot porta a creure que l'estat espanyol ha caigut en la temptació de retornar al franquisme.

L'ús de la força per a impedir un procés democràtic és de fet terrorisme d'estat i dictadura pura i dura. Procedint d’aquesta manera, tot enviant nombroses forces policíaques i militars a Catalunya, l'Estat espanyol assumeix una responsabilitat molt greu que probablement tindrà conseqüències molt serioses. I ell en serà l’únic responsable.

L'Estat espanyol es troba en flagrant delicte per haver violat els principis fonamentals de la democràcia! I ha qüestionat fins i tot les bases del dret internacional.

Estem convençuts que el poble català sabrà afrontar aquesta situació i que anirà fins al final en el seu objectiu, sense caure en el parany de les provocacions d’un estat espanyol en crisi i que no fa altra cosa que embrutír la seva història amb la seva actitud.

Tamazgha, en nom propi i de tots els amazics que s’identifiquen amb les seves posicions, s'alça al costat del poble català i l'anima a portar a terme el referèndum d'autodeterminació, un dret garantit pels organismes internacionals.

És per això que defensem enèrgicament i amb entusiasme que la majoria del poble català es pugui expressar lliurement a favor de la independència.



I denunciem, alhora, l'actitud autoritària i agressiva de l'Estat espanyol, que utilitza la força per a fer emmudir la llibertat. Fem una crida a la comunitat internacional, i en particular a la comunitat europea, perquè cridi a l'ordre aquest Estat que, amb la seva actitud, amenaça la pau a Europa.



Finalment, fem una crida a tots els amazics que viuen a Catalunya perquè vagin massivament als col·legis electorals a dir: Sí a la independència de Catalunya!



Visca Catalunya lliure i independent.

Tamazgha,

París, 24 de setembre de 2017