Referèndum

Som Gramenet insta al govern local a que faciliti els espais electorals de titularitat municipal

SOM Gramenet presentarà avui al'Ajuntament de Sant Coloma de Gramenet una moció en defensa dels drets fonamentals a Catalunya.

En la moció insta al govern local a que faciliti els espais electorals de titularitat municipal que la Generalitat de Catalunya necessiti per poder dur a terme amb normalitat el referèndum de l’1 d’octubre a la nostra ciutat. Així mateix, demanem que a la nostra ciutat es permeti l’expressió pública de posicionaments polítics de qualsevol tipus efectuats des del respecte, en el marc de la defensa dels drets a la llibertat d’expressió, manifestació i informació.

També exigeix a l’alcaldessa Núria Parlon que es posicioni del costat de les urnes i no de la repressió i que faci un pas endavant, valent i responsable, per la democràcia. SOM Gramenet es pdosa disposició del govern local per a tot el que calgui en aquest sentit.