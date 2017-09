Estat de setge

Pirates de Catalunya porta a la Justícia Europea a la Comissió per omissió de defensa dels drets fonamentals

Aquest dimecres Pirates de Catalunya ha anunciat en roda de premsa que ha registrat un recurs per omissió conta la comissió europea per la no defensa del ciutadans i dels interessos de la pròpia unió, així com per vulneració dels drets fonamentals que durant les darreres setmana estan patint els ciutadans a Catalunya.

Josep Jover ha explicat el procediment legal, que es basa en un cos de dictàmens elaborats per juristes independents, i que el portaveu del Partit, Francisco Garrobo, ha justificat ja que "el que estem vivint és un estat d'excepció per part dels cadells del franquisme", en referència a que l'estat espanyol utilitza la mateixa tècnica que el règim turc per vulnerar la neutralitat a la xarxa, redirigint des de les operadores el tràfic d'aquestes webs a una de la Guàrdia Civil i així poder-les tancar.

De fet, el que hem fet des de Pirates de Catalunya "és redirigir a la gent a miralls (rèpliques) de les pàgines web del Referèndum", que en comptes d'estar en un únic servidor, s'han creat centenars de còpies per evitar el seu tancament. Diverses de les redireccions de webs tancades son de Pirates de Catalunya, que no va rebre cap notificació, fet que Denunciem com un dels majors atacs de la història d'Internet a la neutralitat de la xarxa, a més de ser la mostra de la Llei Mordassa en tot el seu esplendor. L'Estat Espanyol, amb la seva ceguera política habitual, demostra amb fets consumats les seves dots feixistes i repressives, centrades en tot lo el relacionat amb el referèndum.

Com s'ha vist a les eleccions alemanyes, Europa se la juga. La UE haurà de demostrar, "sense ambigüitat, si és una unió econòmica, com creiem molts, o és una unió de drets i de persones", ha afirmat Francisco Garrobo. L'entrada fallida dels refugiats, la crisi econòmica i ara la crisi democràtica, s'han d'aturar i per això denunciem la passivitat de la Comissió, que contagiada per la ceguera popular no surt més enllà de l'afer intern, el que és, des del nostre punt de vista, una vulneració flagrant de l'article 11 de la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea.

Igualment, aquest pas endavant de Pirates de Catalunya respon a l'atac que com partit patim, ja que "en aquest moment tenim dos militants imputats, el Coordinador General citat a declarar, i diverses persones al punt de mira al punt de mira" segons paraules de Josep Jover. Per això, l'advocat recorda a tothom que "és molt important que qualsevol persona citada es posi en contacte amb els serveis jurídics ja muntats" i seguir les indicacions dels professionals del dret.

Finalment, volem mostrar el nostre suport a totes i cadascuna de les persones, polítiques o no, que s'estan deixant alguna cosa més que la pell i la salut en què aquest referèndum es pugui realitzar aquest diumenge. Nosaltres no donarem un pas enrere, i esperem que el govern de Junts pel Sí tampoc els doni, i recordem que en aquest referèndum "votis el que votis, vota".

A la roda premsa, feta a l'Ajuntament de Barcelona, també ha acudit Amèlia Andersdotter, exeurodiputada per Suecia, en qualitat de representat del moviment pirata a nivell Europeu i un militant citat a declarar i ara investigat.