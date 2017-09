1-0

MÉS per Mallorca expressa el seu suport al referèndum i denuncia les amenaces de l'estat espanyol

Anuncia que se celebrarà una taula redona amb forces sobiranistes que defensen el Dret a decidir dels Pobles dia 24 de setembre, horabaixa -hora i lloc encara per confirmar. Entre els assistents ja confirmats hi ha Bildu, ERC, BNG i SAT (sindicat andalús de treballadors)

MÉS per Mallorca ha manifestat que dóna tot el seu suport a la celebració del referèmdum d'autodetriminació de Catalunya convocat pel proper 1 d'octubre.

Com a republicans, socialistes, feministes i ecologistes, la formació considera que aquest "referèndum suposa el major desafiament al règim i l’statu quo espanyol sorgit des de la Transició, que ha fet de la monarquia una imposició, de la separació de poders una quimera i de la justícia un somni. Entenem que com a tal, el referèndum hauria de rebre el suport de qualsevol progressista de cor".

Tot i que lamenta la manca de diàleg o d’altura de mires per part del govern espanyol en els darrers anys. Molt especialment condemna la seva actitud els darrers mesos, que ens escandalitza i va més enllà de la seva anunciada voluntat d’impedir el referèndum: amb el beneplàcit del PSOE i C’s, el PP i tota l’estructura de l’Estat s’ha dedicat a perseguir la divergència ideològica a Catalunya. Han imputat la mesa del Parlament per permetre un debat i a membres de l’anterior Govern de la Generalitat per fer una consulta; han citat de declarar més de 700 batles i batlesses per un fet no succeït; han registrat impremtes i mitjans de comunicació; han requisat cartells i planxes d’impressió amb publicitat d’organitzacions privades; han semi suspès l’autonomia catalana sense cap llei o sentència que ho avali; etc.

Davant aquesta persecussió ideològica i la vulneració de drets fonamentals com són d’expressió, d’imprenta o d’informació, "no podem ni volem callar, i demanam a la ciutadania que sigui conscient que això ja no va només d’un referèndum a Catalunya, sinó de drets civils de tots i cadascun de nosaltres" remarca Més.