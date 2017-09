La Favb fa una crida a sortir al carrer per defensar les institucions democràtiques i preservar els drets i llibertats de la ciutadania

Més enllà de les diverses opinions sobre la convocatòria de l'1 d'octubre, hi ha una línia vermella que mai no es pot ultrapassar: voler resoldre per la força, violentant les llibertats i les institucions catalanes, un conflicte de naturalesa política que demana solucions democràtiques. Tot el contrari del que està fent el Govern de Rajoy. Cap fet consumat violentament impedirà que el futur del nostre poble es faci negant el diàleg i la participació de la població en la presa de decisions.L’escalada sistemàtica de repressió policial utilitzant lectures extremes de la llei està arribant a situacions inimaginables i intolerables. A Catalunya, cap Estat no s'imposarà per la força.

No permetem que ningú utilitzi el nom de la democràcia en va!

Davant l'opció repressiva del PP, no actuarem ni amb violència ni sense escoltar la gent: l'única resposta és vetllar activament per fer emergir dinàmiques àmplies i sòlides basades en la cultura del diàleg i el respecte, que són imprescindibles per a la cohesió social en una societat tan diversa com la catalana. Una cohesió absolutament necessària si es vol tenir capacitat per guanyar el dret a l'autodeterminació que es mereix el nostre poble.

Amb la mateixa determinació que teníem en la lluita per les llibertats en el franquisme i el compromís en la defensa dels drets democràtics, des de la Favb ens oposarem amb totes les nostres capacitats als qui veuen ara una sortida en la negació d'aquestes llibertats. En aquest combat sí que ens hi trobarem tothom.

Catalunya és la seva gent!

Sortim al carrer!