1-O

La CUP enganxa el primer cartell a la porta de l'Ajuntament de Tarragona

La CUP de Tarragona inicia la campanya pel Sí al Referèndum sobre la independència de Catalunya, enganxant un cartell a la porta de l'Ajuntament de Tarragona, per tal de denunciar la manca de col·laboració del govern municipal amb la consulta convocada pel govern de la Generalitat.

Aquesta mitjanit, la CUP de Tarragona ha iniciat la campanya pel Sí al Referèndum, enganxant el primer cartell a la porta de l'Ajuntament. Segons la portaveu del Grup Municipal Laia Estrada, "enganxem el primer cartell a la porta de l'Ajuntament per tal de denunciar la demofòbia del govern municipal que vol prohibir a tots els tarragonins i tarragonines de poder exercir el seu dret democràtic més elemental com és el dret a vot".

Tot i la pluja, un grup de militant de l'assemblea local de la CUP de Tarragona han participat en aquesta enganxada del primer cartell, que esdevé el tret de sortida de la campanya de l'esquerra independentista a la capital del Tarragonès, per tal de demanar a la ciutadania el vot afirmatiu per la construcció de la nova República.

El regidor de la CUP, Jordi Martí, ha destacat que "en les properes setmanes posarem sobre la taula el fet que el Sí al Referèndum no és una qüestió de banderes, sinó que és la única opció viable per tal que els tarragonins i tarragonines puguem avançar democràticament i millorar els nostres drets socials vers la deutocràcia i demofòbia de l'Estat espanyol".

L'acte central de la CUP a Tarragona per aquesta campanya pel Sí, serà el proper 26 de setembre a la plaça dels Carros. Tanmateix, durant les properes setmanes, la CUP destinarà els seus esforços a desenvolupar una campanya de carrer, per tal d'arribar a aquelles persones que defensen la democràcia.

Per últim, la CUP planteja de nou a l'alcalde Ballesteros, que es repensi la seva posició de no col·laborar amb la celebració del Referèndum, després que aquesta mateixa tarda, la plaça de bous de Tarragona haig mostrat la seva disconformitat amb la decisió del govern municipal.