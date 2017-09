1-O

La CUP defensa a Siurana una Nova Cultura de l'Aigua per la República Catalana

La CUP ha estat acompanyada aquest matí per representants de la Plataforma Riu Siurana Viu, en una roda de premsa celebrada al Pantà de Siurana, en la qual el diputat de la CUP-CC, Sergi Saladié, ha plantejat la promoció de la Nova Cultura de l'Aigua en el marc del nou procés constituent que ha de definir la nova Constitució de la República Catalana.

El representant de la Plataforma, Mike Holt, ha recordat un cop més la concessió de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, atempta directament contra el cabal ecològic del Riu, el qual s'asseca en la seva arribada a la l'assut de la Venta d'en Pubill. Així com també, ha destacat la unanimitat en reivindicar el respecte a aquest cabal ecològic a la comarca.

La consellera comarcal del Baix Camp, Marta Llorens, ha explicat que fa unes setmanes el Consell d'Alcaldes del Priorat i el Consell Comarcal, van aprovar una moció per unanimitat, en el qual es reclama a les institucions competents que es garanteixi el cabal ecològic del riu Siurana. La reusenca, ha explicat que al Ple del Consell Comarcal del Baix Camp d'aquesta tarda, la formació de l'esquerra independentista, presentarà una moció de suport a aquesta iniciativa de consens a la comarca.

L'objectiu de la CUP, que també té previst presentar aquesta moció a la Diputació de Tarragona, "no és plantejar conflictes entre territoris, sinó fer un front comú per començar a desenvolupar polítiques territorials, en les quals la política hídrica o qualsevol altre, no sigui un obstacle per un territori per a desenvolupar-se, sinó que sigui un potencial de desenvolupament socioeconòmic per al conjunt del territori". En aquest sentit, tant Llorens com el diputat provincial Edgar Fernández, han denunciat que "cal que d'una vegada les institucions supramunicipals comencin a fer polítiques planificades i que tinguin en compte tot el conjunt del territori, en lloc de ser mers repartidors de diners públics per als ajuntaments perquè cadascú faci la seva i sempre hi guanyin els més grans".

El diputat de la CUP-CC al Parlament de Catalunya, Sergi Saladié, ha tancat la roda de premsa, plantejant la proposta de l'esquerra anticapitalista per al futur més proper. En el marc del Referèndum del proper 1 d'Octubre, i especialment del procés constituent que s'ha d'obrir amb la victòria del Sí, el vandellosenc ha vindicat la presència a Siurana, "ja que, cal plantejar d'una vegada per totes la necessitat d'impulsar una Nova Cultura de l'Aigua, que tingui en compte des de l'immens riu Ebre, fins als rius més petits que han estat extingits per diferents interessos, com són el propi Siurana, però també el Francolí o el Gaià per ficar exemples propers".

Saladié, ha valorat positivament que aquest darrer any s'hagin plantejat noves polítiques per resoldre greuges com el del Ter, però pel diputat, "en el marc de la República Catalana no serveix anar fent polítiques parcials en funció de la mobilització de cada territori, sinó que cal com a nou Estat, plantejar una política planificada que parteixi dels principis de la Nova Cultura de l'Aigua, per tal d'acabar amb les lògiques de "desarrollismo" que va imposar la Dictadura i el Règim del 78 van falcar".

Per últim, Saladié ha valorat molt positivament les sinergies que s'estan creant entre les diferents plataformes locals o comarcals que lluiten per la sostenibilitat de diversos rius arreu, "perquè aquesta és la força principal que ha de plantejar el debat en el procés constituent que iniciarem el proper 2 d'octubre".